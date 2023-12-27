ATP изменила систему начисления рейтинговых очков

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) изменила количество рейтинговых очков, которые начисляются за определённые результаты на турнирах, пишет официальный сайт ATP.

Финалисты турниров серии "Большого шлема" теперь будут зарабатывать 1300 очков, а финалисты "Мастерсов" – 650 очков. Небольшие повышения отражены и в сетках этих соревнований. На турнирах серии "челленджер", напротив, количество разыгрываемых очков уменьшится.

Изменения призваны оптимизировать распределение очков после увеличения количества турниров с сеткой на 96 теннисистов, а также сохранить баланс и справедливое распределение очков после значительного увеличения количества "челленджеров" более высокой категории.

Отмечается, что изменения затронут только одиночный разряд. Распределение очков в парном разряде останется без изменений.