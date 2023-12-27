Валентино Росси: Я мог бы выступать в Формуле-1 в составе Феррари

Девятикратный чемпион MotoGP Валентино Росси рассказал, что мог перейти в Формулу-1 после успешных тестов в апреле 2004 года.

"Да, это правда, в 2004 году, когда я выиграл титул с "Ямахой", Стефано Доменикали позвонил мне и сказал: "Я должен позволить тебе поучаствовать в тестах болида Формулы-1". Мы поехали во Фиорано, чтобы опробовать болид. Я был довольно быстр и проехал быстрее минуты. Мой результат был — 59,1. И я помню, что механики делали ставку на то, проеду ли я круг медленнее или быстрее одной минуты, так что в итоге я выиграл. Затем, после этих тестов, я отправился в Муджелло, а позднее я ещё провёл настоящие тесты в Валенсии. И тогда мне пришлось выбирать.

Если бы я согласился, я бы выступал за "Минарди", а если бы я был достаточно быстрым, мне была бы доступна возможность выступать в Формуле-1 в составе "Феррари". Мне было всего 27 лет, у меня не было желания совершать такой скачок, потому что я знал, что могу выиграть ещё несколько титулов MotoGP и получить удовольствие от езды на мотоцикле. Для меня мотоцикл всегда был лучше, чем автомобиль. В конце концов я справился со своей задачей очень хорошо, хотя неудовлетворённое любопытство по поводу Формулы-1 осталось. Я не знаю, чего я мог бы добиться на четырёх колёсах, но на двух мне удалось выиграть много блестящих гонок и несколько титулов чемпиона мира", — приводит слова Росси Crash.net со ссылкой на подкаст Джанлуки Газзоли.