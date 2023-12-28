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Мудрик сверкает на Стэмфорде, новый ЦН Барсы и громкий трансфер РБЛ. Главные новости за 27 декабря

Общие новости

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 27 декабря

Мудрик сверкает на Стэмфорде, новый ЦН Барсы и громкий трансфер РБЛ. Главные новости за 27 декабря

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 27 декабря.

Мудрик снова забил

Михаил Мудрик помог "Челси" обыграть "Кристал Пэлас" (2:1). Украинец не только порадовал взаимодействием с Кристофером Нкунку, но и отметился очередным голом, открыв счёт на 13-й минуте лондонского дерби. Из негатива – получил небольшое повреждение. Для Михаила это был 4-й гол за "синих" во всех турнирах.

Сити огорчает Миколенко

"Эвертон" не удержал перевес в матче с чемпионами Европы и мира. "Манчестер Сити" (1:3) проигрывал на Гудисоне до перерыва из-за гола Харрисона, но во втором тайме подопечные Гвардиолы совершили камбек. Отметим, что КДБ и Холанд не играли. Миколенко отыграл всю игру и выглядел вполне солидно.

Элмаз поменял Наполи на РБ

Элиф Элмаз покинул "Наполи" и перебрался в "РБ Лейпциг". Чемпионы Италии выручили за македонского плеймейкера 25 млн евро. Сам игрок подписал с новым клубом контракт на 4,5 года. В Лейпциге Элмаз призван заменить Эмиля Форсберга, который уехал в МЛС.

Новый страйкер Барселоны

Насмотревшись на страдания Левандовски, "Барса" досрочно вернула в команду Витора Роке. 18-летнего бразильца вернули из аренды в "Атлетико Паранаэнсе" и заявят на вторую часть сезона вместо травмированного Гави. В этом сезоне у Роке 21 гол в 45 матчах.

Лунин будет искать себе новый клуб

Андрей Лунин намерен найти себе новое место работы на следующий сезон. По информации AS, украинец устал быть дублёром Куртуа и будет настаивать на уходе из "Реала" по завершению нынешней кампании. Приоритет Лунина – постоянная игровая практика.

Вернидуб – лучший тренер УПЛ

Юрий Вернидуб был признан коллегами лучшим тренером УПЛ по итогам уходящего года. Под руководством 57-летнего наставника "Кривбасс" стал "зимним чемпионом", уйдя на перерыв в статусе лидера чемпионата. Также Вернидуб 4 раза признавался лучшим тренером тура УПЛ.

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