Суперлига обвинила УЕФА в давлении на Европейский суд

Европейская Суперлига отреагировала на обращение УЕФА в Европейский суд с просьбой изменить пресс-релиз по делу Суперлиги.

"УЕФА не прислушивается к правосудию. Он не понимает, что его монополия закончилась и что его привилегиям нет места в Европе. Справедливость сказала это очень ясно и не вызывает никаких сомнений - УЕФА больше не может угрожать или накладывать санкции на клубы, которые хотят продвигать альтернативные соревнования. И сейчас УЕФА продолжает оказывать давление на клубы и, что удивительно, на сам Европейский суд", - приводит заявление Суперлиги Sport.es.