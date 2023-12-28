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Суперлига обвинила УЕФА в давлении на Европейский суд

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Суперлига отреагировала на обращение УЕФА в Европейский суд

Суперлига обвинила УЕФА в давлении на Европейский суд

Новина українською

Европейская Суперлига отреагировала на обращение УЕФА в Европейский суд с просьбой изменить пресс-релиз по делу Суперлиги.

"УЕФА не прислушивается к правосудию. Он не понимает, что его монополия закончилась и что его привилегиям нет места в Европе. Справедливость сказала это очень ясно и не вызывает никаких сомнений - УЕФА больше не может угрожать или накладывать санкции на клубы, которые хотят продвигать альтернативные соревнования. И сейчас УЕФА продолжает оказывать давление на клубы и, что удивительно, на сам Европейский суд", - приводит заявление Суперлиги Sport.es.

Напомним, 21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги 2021 года.

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Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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