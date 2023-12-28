Джервонта Дэвис принял ислам и сменил имя
Теперь он будет носить необычное имя
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) решил изменить своё имя после принятия ислама, сообщает Boxing Kingdom.
По данным источника, теперь непобеждённый боксёр будет носить имя Абдул Вахид.
Breaking News: Gervonta Davis @gervontaa chose the Muslim name Abdul Wahid (the slave of The One) today at Masjid Hidayah with Imam Hassan Somali and Raha Batts. May Allah preserve them all pic.twitter.com/VUmpUwRO6g— Mutah Beale مطاع بيل (@MutahNapoleon) December 28, 2023
Джервонте Дэвису 28 лет, в своём последнем бою, состоявшемся в апреле, Дэвис нокаутировал соотечественника Райана Гарсию.
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28.12.2023 в 18:56
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