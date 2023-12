Джервонта Дэвис принял ислам и сменил имя

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) решил изменить своё имя после принятия ислама, сообщает Boxing Kingdom.

По данным источника, теперь непобеждённый боксёр будет носить имя Абдул Вахид.

Breaking News: Gervonta Davis @gervontaa chose the Muslim name Abdul Wahid (the slave of The One) today at Masjid Hidayah with Imam Hassan Somali and Raha Batts. May Allah preserve them all pic.twitter.com/VUmpUwRO6g