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Джервонта Дэвис принял ислам и сменил имя

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Теперь он будет носить необычное имя

Джервонта Дэвис принял ислам и сменил имя

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) решил изменить своё имя после принятия ислама, сообщает Boxing Kingdom.

По данным источника, теперь непобеждённый боксёр будет носить имя Абдул Вахид.

Джервонте Дэвису 28 лет, в своём последнем бою, состоявшемся в апреле, Дэвис нокаутировал соотечественника Райана Гарсию.

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Джервонта Дэвис
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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
28.12.2023 в 18:56
То нехай піде в Мекку, з усіма цими татуюваннями
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
28.12.2023 в 18:56
То нехай піде в Мекку, з усіма цими татуюваннями
Ответить
0
0

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