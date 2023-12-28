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Джуд Беллингем - лучший молодой игрок 2023 года по версии IFFHS

Общие новости

Гарначо и Хойлунд разделили между собой седьмую позицию

Джуд Беллингем - лучший молодой игрок 2023 года по версии IFFHS

Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид

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Джуд Беллингем был признан лучшим молодым игроком по версии международной федерации футбольной истории и статистики.

Джамал Мусиала занимает вторую позицию в рейтинге, он отстает от нападающего "Реала" более чем на сто баллов.

Топ-10 лучших молодых игроков по версии IFFHS:

  • 1. Джуд Беллингем ("Реал", 276 баллов);
  • 2. Джамал Мусиала ("Бавария", 120 баллов);
  • 3. Гави ("Барселона", 82 балла);
  • 4. Ламин Ямал ("Барселона", 21 балл);
  • 5. Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ", 11 баллов);
  • 6. Флориан Виртц ("Байер", 9 баллов);
  • 7-8. Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед", 8 баллов);
  • 7-8. Расмус Хойлунд ("Манчестер Юнайтед", 8 баллов);
  • 9. Педри ("Барселона", 6 баллов);
  • 10. Эндрик ("Палмейрас", 5 баллов).

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Источник:
iffhs
Опубликовал: Екатерина Власова
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