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Криштиану Роналду отреагировал на рейтинг лучших игроков 2023 года

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Нападающий прокомментировал сообщение издания А Bolapt

Криштиану Роналду отреагировал на рейтинг лучших игроков 2023 года

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Португалец Криштиану Роналду отреагировал на рейтинг лучших игроков 2023 года по версии IFFHS.

Издание А Bolapt разместили сообщение с рейтингом топ-9 игроков IFFHS, в котором соответственно не было Роналду. Нападающий решил прокомментировать пост смеющимися смайликами.

Эрлинг Холанд был избран лучшим игроком мира 2023 года по версии IFFHS. Бернарду Силва - единственный португальский футболист в топ-10, он занял восьмую позицию.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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