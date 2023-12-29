Португалец Криштиану Роналду отреагировал на рейтинг лучших игроков 2023 года по версии IFFHS.

Издание А Bolapt разместили сообщение с рейтингом топ-9 игроков IFFHS, в котором соответственно не было Роналду. Нападающий решил прокомментировать пост смеющимися смайликами.

Эрлинг Холанд был избран лучшим игроком мира 2023 года по версии IFFHS. Бернарду Силва - единственный португальский футболист в топ-10, он занял восьмую позицию.