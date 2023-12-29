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Трехкратная чемпионка мира пропустит четвёртый этап Кубка мира по биатлону

Общие новости

Спортсменка хочет отдохнуть после болезни

Трехкратная чемпионка мира пропустит четвёртый этап Кубка мира по биатлону

skisport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

С 4 по 7 января в Обрехофе (Германия) пройдёт четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер пропустит его. Об этом пишет Итальянская федерация зимних видов спорта.

Ранее Вирер не выступала в двух гонках на третьем этапе Кубка мира, который прошёл в швейцарском Ленцерхайде из-за болезни. Сейчас, оправившись от болезни, биатлонистка совместно с тренерским штабом приняла решение, что она усилит тренировки и представит Италию в дальнейших соревнованиях.

Всего на этапе в Обрехофе от Италии будут выступать 11 человек.

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Доротея Вирер
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