Трехкратная чемпионка мира пропустит четвёртый этап Кубка мира по биатлону
Спортсменка хочет отдохнуть после болезни
skisport.ru
С 4 по 7 января в Обрехофе (Германия) пройдёт четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер пропустит его. Об этом пишет Итальянская федерация зимних видов спорта.
Ранее Вирер не выступала в двух гонках на третьем этапе Кубка мира, который прошёл в швейцарском Ленцерхайде из-за болезни. Сейчас, оправившись от болезни, биатлонистка совместно с тренерским штабом приняла решение, что она усилит тренировки и представит Италию в дальнейших соревнованиях.
Всего на этапе в Обрехофе от Италии будут выступать 11 человек.
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