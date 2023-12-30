Хаби Алонсо - лучший тренер первой половины сезона по версии Goal

Хаби Алонсо занял первое место в списке лучших тренеров первой половины сезона 23/24 по версии goal.com. До прихода испанского наставника "Байер" занимал 17-ю строчку в Бундеслиге, а завершили "леверкузенцы" на 6-м. В текущей кампании результат более чем удовлетворительный. Первая строчка в турнирной таблице, 13 побед и 3 ничьи и 4 очка преимущества над конкурентом за "салатницу".

Вторая строчка за Унаем Эмери. "Вилланы" при каденции испанца - одна из лучших команд Премьер-лиги. Только "Манчестер Сити" получил больше очков за календарный год чем коллектив из Бирмингема.

Третью позицию занимает тренер "Жироны" Мичел, который также показывает невероятные результаты каталонским клубом. Мало кто ожидал, что команда в завершение первой половины сезона будет конкурировать за чемпионство с "Барселоной" и "Реалом".

Также в список вошли Тьяго Мотта, Анже Постекоглу, Симоне Инзаги, Себастьян Хёнесс, Юрген Клопп, Франческо Фариоли, Микель Артета, Карло Анчелотти, Петер Бош, Диего Симеоне, Иманоль Альгуасиль и Пеп Гвардиола.