Теннисный матч в австралийском Брисбене прервали из-за ядовитой змеи. Видео

Матч на турнире серии АТР 250 в австралийском Брисбене был прерван из-за появления на корте ядовитой змеи.

Австриец Доминик Тим (АТР №68) и местный спортсмен Джеймс Маккейб (АТР №272) вынуждены были сделать паузу в игре, пока соответствующие службы не убрали нежданную гостью из корта.

Вся операция заняла около 40 минут, позже выяснилось, что это была коричневая змея – вид, занимающий второе место в мире по ядовитости среди сухопутных пресмыкающихся.