  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Теннисный матч в австралийском Брисбене прервали из-за ядовитой змеи. Видео

Общие новости

Неожиданная гостья

Теннисный матч в австралийском Брисбене прервали из-за ядовитой змеи. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч на турнире серии АТР 250 в австралийском Брисбене был прерван из-за появления на корте ядовитой змеи.

Австриец Доминик Тим (АТР №68) и местный спортсмен Джеймс Маккейб (АТР №272) вынуждены были сделать паузу в игре, пока соответствующие службы не убрали нежданную гостью из корта.

Вся операция заняла около 40 минут, позже выяснилось, что это была коричневая змея – вид, занимающий второе место в мире по ядовитости среди сухопутных пресмыкающихся.

Напомним, что ранее Свитолина и Цуренко узнали соперниц на старте Окленда.

По теме
yellow-arrow
Статую Христа-Спасителя в Бразилии "одели" в футболку Пеле
yellow-arrow
Официально: Льорис перебрался в Америку
yellow-arrow
Карлсен защитил титул чемпиона мира в блице, Музычук – в ТОП 10
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости