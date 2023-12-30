Теннисный матч в австралийском Брисбене прервали из-за ядовитой змеи. Видео
Неожиданная гостья
Матч на турнире серии АТР 250 в австралийском Брисбене был прерван из-за появления на корте ядовитой змеи.
Австриец Доминик Тим (АТР №68) и местный спортсмен Джеймс Маккейб (АТР №272) вынуждены были сделать паузу в игре, пока соответствующие службы не убрали нежданную гостью из корта.
Вся операция заняла около 40 минут, позже выяснилось, что это была коричневая змея – вид, занимающий второе место в мире по ядовитости среди сухопутных пресмыкающихся.
Напомним, что ранее Свитолина и Цуренко
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