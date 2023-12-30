Роналду забил 54-й гол в 2023-м и стал лучшим бомбардиром текущего календарного года
Для других данный показатель оказался недостижимым
Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду снова забивает. Португалец реализовал свой 54-й гол в календарном году и стал лучшим бомбардиром 2023-го. В прошлом году он не попал даже в топ-50.
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Вторую и третью строчку разделили Гарри Кейн и Килиан Мбаппе - у них по 52 мяча.
4-я позиция за Эрлингом Холандом. Норвежец забил 50 мячей в текущем году. Остается только гадать, сколько бы забил форвард горожан, если бы не пропустил 7 поединков в декабре из-за травмы.
Закрывает пятерку еще один форвард не из топ-5 лиг. Гарбан Кафлан - 30-летний ирландец, выступающий в чемпионате Новой Зеландии забил 41 гол.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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