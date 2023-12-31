Игра Миколенко в АПЛ, а Коваленко – в Серии А, провал МЮ, планы Ворсклы и Вереса. Главные новости за 30-е декабря

UA-Футбол собрал для своих читателей самые главные футбольные новости за предпоследние сутки 2023-го года

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко уже традиционно сыграл с первых минут за свою команду в АПЛ. На этот раз украинец вышел в стартовом составе "ирисок" против "Вулверхэмптона". Миколенко провел на поле все регламентированное время и не был прямым виновником ни одного из трех голов, которые пропустил "Эвертон". Команда украинца проиграла 0:3.

В рамках восемнадцатого тура Серии А "Эмполи" сыграл против "Кальяри". Впервые за последние три матча в основном составе "Эмполи" появился украинский полузащитник Виктор Коваленко. В итоге он отыграл 84 минуты, матч закончился со счетом 0:0. Эта игра стала девятой для Виктора за "Эмполи" в этом сезоне. Украинец имеет в своем активе гол и ассист.

"Манчестер Юнайтед" в очередной раз разочаровал своих болельщиков, потерпев поражение от "Ноттингема". "Лесники" победили манкунианцев впервые за последние 29 лет – с декабря 1994-го года. Основные события матча развернулись во втором тайме, когда сначала забил Домингес, Рашфорд выровнял ситуацию для МЮ, но Гиббс-Уайт принес победу "Ноттингему" на 82-ой минуте.

МЮ после этого результата находится на седьмом месте турнирной таблицы.

Полтавская "Ворскла", оставшись без главного тренера, продолжает вести поиски потенциального рулевого. Как сообщают источники, полтавчане серьезно рассматривают кандидатуру бывшего тренера "Динамо" Александра Хацкевича, однако переговоров еще не начинали. Как ранее отмечали СМИ, конкурентом Хацкевича является Сергей Долганский, который сейчас находится в структуре "Ворсклы".

Ровенский "Верес" отменил ранее запланированный спарринг с сербской командой "Явор". Причины такого решения не разглашаются. Известно, что "Верес" должен был сыграть с "Явором" на сборах в Турции, однако сейчас клуб работает над поиском нового спарринг-партнера. Напомним, что первую часть УПЛ "Верес" закончил на предпоследнем месте таблицы и зимой попрощался с тренером Лавриненко.

Французский голкипер, легенда "Тоттенхэма" Уго Льорис покинул команду в 37 лет. Француз продолжит карьеру за океаном. А точнее – в американском клубе "Лос-Анджелес". Контракт – на 2024-й год с возможной пролонгацией на 2025-й и 2026-й.

"Шахтер" подвел итоги голосования за игрока года. Им стал полузащитник Георгий Судаков. За полузащитника проголосовало более половины всех респондентов – 9 155 человек. Это около 58,8% голосов. Второе место занял Тарас Степаненко (3 734), а третье – Даниил Сикан (2 673). В общем, свой выбор сделали 15 562 болельщика. В голосовании могли участвовать игроки, которые становились лучшим игроком месяца в течение года.