Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун - Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов

Криштиану Роналду в свои почти 39 становится лучшим бомбардиром календарного 2023-го года. Сегодня португалец оформил 54-й мяч в этом сезоне.

В прошлом сезоне форвард не попал даже в топ-50, а последний его результат в 50+ голов был в 2016-м году. Личный рекорд - 69 реализованных моментов в 2013-м.

Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур

Аль-Таавун - Аль-Наср 1:4

Голы: Эль-Махдиуи (13) - Брозович (26), Ляпорт (35), Отавиу (50), Роналду (90+2)