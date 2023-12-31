Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун - Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов
Аль-Таавун - Аль-Наср ⋉1:4⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.12.2023 ⋇ Чемпионат Саудовской Аравии на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Криштиану Роналду в свои почти 39 становится
В прошлом сезоне форвард не попал даже в топ-50, а последний его результат в 50+ голов был в 2016-м году. Личный рекорд - 69 реализованных моментов в 2013-м.
Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур
Аль-Таавун - Аль-Наср 1:4
Голы: Эль-Махдиуи (13) - Брозович (26), Ляпорт (35), Отавиу (50), Роналду (90+2)
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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