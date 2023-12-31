  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун - Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов

Общие новости

Аль-Таавун - Аль-Наср ⋉1:4⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.12.2023 ⋇ Чемпионат Саудовской Аравии на UA-Футбол

Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун - Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images

Новина українською

Криштиану Роналду в свои почти 39 становится лучшим бомбардиром календарного 2023-го года. Сегодня португалец оформил 54-й мяч в этом сезоне.

В прошлом сезоне форвард не попал даже в топ-50, а последний его результат в 50+ голов был в 2016-м году. Личный рекорд - 69 реализованных моментов в 2013-м.

Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур
Аль-Таавун - Аль-Наср 1:4
Голы: Эль-Махдиуи (13) - Брозович (26), Ляпорт (35), Отавиу (50), Роналду (90+2)

По теме
yellow-arrow
Бензема не появился на тренировках Аль-Иттихада. СМИ сообщают о конфликте с клубом
yellow-arrow
Роналду забил 54-й гол в 2023-м и стал лучшим бомбардиром текущего календарного года
yellow-arrow
Статую Христа-Спасителя в Бразилии "одели" в футболку Пеле
Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости