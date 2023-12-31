Шестикратный чемпион мира по велоспорту обвиняется в убийстве жены
Просто катастрофическая история
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Австралийский спортсмен, двукратный чемпион мира по велотреку и четырехкратный чемпион в шоссейных гонках Роан Деннис был арестован по обвинению в непреднамеренном убийстве своей жены.
Бывший гонщик наехал пикапом на супругу возле их дома в пригороде австралийской Аделаиды. От полученных травм женщина скончалась в больнице, а спортсмен был сразу взят под стражу. На данный момент Роан находится на свободе (внесен залог).
Его покойная жена Мелисса Деннис – профессиональная австралийская велогонщица. Спортсменка одержала четыре победы за карьеру и завершила профессиональные выступления в 2015 году.
Судебное заседание по делу назначено 13 марта 2024 года.
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