Вследствие игнорирования ряда стран агентских правил, ФИФА решила приостановить их

ФИФА приняла решение приостановить действие агентских правил по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, ФИФА приняла такое решение после того, как Германия, Италия, Испания, Англия и Бразилия отказались от выполнения положений, содержащихся в указанных правилах.

Напомним, в январе 2023 года ФИФА утвердила агентские правила, в которые входили обязательный экзамен на английском языке, агентские комиссии и то, что футболист мог расторгнуть контракт с агентом без какой-либо компенсации для него.