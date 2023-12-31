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Вследствие игнорирования ряда стран агентских правил, ФИФА решила приостановить их

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Вследствие игнорирования ряда стран агентских правил, ФИФА решила приостановить их

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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ФИФА приняла решение приостановить действие агентских правил по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, ФИФА приняла такое решение после того, как Германия, Италия, Испания, Англия и Бразилия отказались от выполнения положений, содержащихся в указанных правилах.

Напомним, в январе 2023 года ФИФА утвердила агентские правила, в которые входили обязательный экзамен на английском языке, агентские комиссии и то, что футболист мог расторгнуть контракт с агентом без какой-либо компенсации для него.

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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