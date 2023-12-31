Надаль проиграл первый после возвращения на корт поединок

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся на корт после почти годовой паузы, связанной с травмой.

Свой первый официальный поединок легенда провел на турнире серии АТР 250 в австралийском Брисбене. В паре со своим соотечественником Марком Лопесом дуэт проиграл местным Максу Перселлу и Джордану Томпсону.

Счет поединка 2-0 (6-4; 6-4) в пользу будущих участников 1/8 финала.

Уже послезавтра, 2 января, Надаль стартует в одиночном разряде соревнований. Его первым соперником станет австриец Доминик Тим. Спортсмены 15 раз встречались в очных поединках, пока преимущество 9-6 в пользу испанца.