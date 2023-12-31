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Надаль проиграл первый после возвращения на корт поединок

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Парный разряд не пошел

Надаль проиграл первый после возвращения на корт поединок

Фото: The North East Affairs

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся на корт после почти годовой паузы, связанной с травмой.

Свой первый официальный поединок легенда провел на турнире серии АТР 250 в австралийском Брисбене. В паре со своим соотечественником Марком Лопесом дуэт проиграл местным Максу Перселлу и Джордану Томпсону.

Счет поединка 2-0 (6-4; 6-4) в пользу будущих участников 1/8 финала.

Уже послезавтра, 2 января, Надаль стартует в одиночном разряде соревнований. Его первым соперником станет австриец Доминик Тим. Спортсмены 15 раз встречались в очных поединках, пока преимущество 9-6 в пользу испанца.

Напомним, что ранее Костюк успешно стартовала в Брисбене.

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