Надаль проиграл первый после возвращения на корт поединок
Парный разряд не пошел
Фото: The North East Affairs
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся на корт после почти годовой паузы, связанной с травмой.
Свой первый официальный поединок легенда провел на турнире серии АТР 250 в австралийском Брисбене. В паре со своим соотечественником Марком Лопесом дуэт проиграл местным Максу Перселлу и Джордану Томпсону.
Счет поединка 2-0 (6-4; 6-4) в пользу будущих участников 1/8 финала.
Уже послезавтра, 2 января, Надаль стартует в одиночном разряде соревнований. Его первым соперником станет австриец Доминик Тим. Спортсмены 15 раз встречались в очных поединках, пока преимущество 9-6 в пользу испанца.
Напомним, что ранее Костюк
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