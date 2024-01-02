Гол Русина, претенденты на Довбика и Судакова, проблемы Зинченко. Главные новости за первое января

UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, первое января

Назарий Русин впервые при каденции нового главного тренера "Сандерленда" Майкла Била вышел в основном составе своей команды. Она играла против "Престона". Русин не просто сыграл, а отметился дебютным забитым мячом за "Сандерленд". После игры тренер команды сказал о Русине, что тот работает до седьмого пота. "Сандерленд" в итоге победил "Престон" со счетом 2:0.

Бомбардир "Жироны" Артем Довбик привлекает к себе все больше и больше внимания европейских топ-клубов. На этот раз о возможном переходе украинца в расположение "Челси" сообщило авторитетное издание Mirror. Отмечается, что "Жирона" оценивает форварда в 49 млн. фунтов (примерно 56,5 млн. евро), но не собирается продавать футболиста зимой. Трансфер если и возможен – то только посреди летнего межсезонья. Также издание напоминает, что процент от перепродаж Довбика должен получить "Днепр-1".

Еще один украинский талант находится на карандаше европейских клубов. О возможном переходе Георгия Судакова в "Ювентус" разговоры ведутся давно. Однако на горизонте также возник вариант с "Брайтоном". Как сообщают источники, в "Брайтоне" считают, что украинец прекрасно впишется в концепцию развития клуба, направленную на развитие молодых игроков. Также сам Де Дзерби еще успел поработать с Судаковым в "Шахтере", когда игрока только подводили к основе, и знает характеристики и данные футболиста.

В последний день 2023-го года "Арсенал" сыграл против "Фулхэма" без Александра Зинченко. Украинец травмировался, - об этом сообщили инсайдеры и журналисты. Но уже после матча информацию подтвердил тренер "канониров", сказав, что у Зинченко проблемы с икроножной мышцей. Как уточнил украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк, травма может приобрести хронический характер.

Львовские "Карпаты" официально объявили о приходе в тренерский штаб команды Владимира Езерского. Ранее он работал в "Александрии" с Русланом Ротанем. Езерский хорошо знаком с Мироном Маркевичем, который сейчас тренирует "Карпаты", ведь помогал ему выводить знаменитый "Днепр" в финал Лиги Европы. В львовской команде 47-летний Езерский также будет отвечать за подготовку защитников и действия в обороне.

Один матч состоялся в чемпионате Англии. Матч очень эффектный. Встречались "Ливерпуль" и "Ньюкасл". Сильнее оказались подопечные Юргена Клоппа, которые забили четыре гола, а в свои ворота пропустили только дважды. Благодаря этому результату "Ливерпуль" держится на вершине турнирной таблицы АПЛ.