Гол Русина, претенденты на Довбика и Судакова, проблемы Зинченко. Главные новости за первое января
А также приход Езерского в Карпаты и эффектная победа Ливерпуля
Фото: SunderlandAFC
UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, первое января
Назарий Русин забил первый гол за "Сандерленд"
Назарий Русин впервые при каденции нового главного тренера "Сандерленда" Майкла Била вышел в основном составе своей команды. Она играла против "Престона". Русин не просто сыграл, а отметился дебютным забитым мячом за "Сандерленд". После игры тренер команды сказал о Русине, что тот работает до седьмого пота. "Сандерленд" в итоге победил "Престон" со счетом 2:0.
Авторитетный источник подтвердил интерес "Челси" к Артему Довбику
Бомбардир "Жироны" Артем Довбик привлекает к себе все больше и больше внимания европейских топ-клубов. На этот раз о возможном переходе украинца в расположение "Челси" сообщило авторитетное издание Mirror. Отмечается, что "Жирона" оценивает форварда в 49 млн. фунтов (примерно 56,5 млн. евро), но не собирается продавать футболиста зимой. Трансфер если и возможен – то только посреди летнего межсезонья. Также издание напоминает, что процент от перепродаж Довбика должен получить "Днепр-1".
"Брайтон" Роберто Де Дзерби присматривается к Судакову
Еще один украинский талант находится на карандаше европейских клубов. О возможном переходе Георгия Судакова в "Ювентус" разговоры ведутся давно. Однако на горизонте также возник вариант с "Брайтоном". Как сообщают источники, в "Брайтоне" считают, что украинец прекрасно впишется в концепцию развития клуба, направленную на развитие молодых игроков. Также сам Де Дзерби еще успел поработать с Судаковым в "Шахтере", когда игрока только подводили к основе, и знает характеристики и данные футболиста.
Микель Артета рассказал о травме Александра Зинченко
В последний день 2023-го года "Арсенал" сыграл против "Фулхэма" без Александра Зинченко. Украинец травмировался, - об этом сообщили инсайдеры и журналисты. Но уже после матча информацию подтвердил тренер "канониров", сказав, что у Зинченко проблемы с икроножной мышцей. Как уточнил украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк, травма может приобрести хронический характер.
"Карпаты" официально объявили о приходе Владимира Езерского
Львовские "Карпаты" официально объявили о приходе в тренерский штаб команды Владимира Езерского. Ранее он работал в "Александрии" с Русланом Ротанем. Езерский хорошо знаком с Мироном Маркевичем, который сейчас тренирует "Карпаты", ведь помогал ему выводить знаменитый "Днепр" в финал Лиги Европы. В львовской команде 47-летний Езерский также будет отвечать за подготовку защитников и действия в обороне.
"Ливерпуль" победил "Ньюкасл" в матче чемпионата Англии
Один матч состоялся в чемпионате Англии. Матч очень эффектный. Встречались "Ливерпуль" и "Ньюкасл". Сильнее оказались подопечные Юргена Клоппа, которые забили четыре гола, а в свои ворота пропустили только дважды. Благодаря этому результату "Ливерпуль" держится на вершине турнирной таблицы АПЛ.
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