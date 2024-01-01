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Буффон предложил увеличить размер ворот: Сложно забить двухметровому голкиперу издалека

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Буффон объяснил, почему в футболе стоит увеличить ворота

Буффон предложил увеличить размер ворот: Сложно забить двухметровому голкиперу издалека

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джанлуиджи Буффон объяснил, почему в футболе стоит увеличить ворота.

Размер современных ворот - 2,44 метра в высоту, 7,32 метра в ширину.

- Вы бы увеличили ворота?

- Мы могли бы начать думать об этом. На днях я говорил об этом с родственниками и женой. Когда я начинал в 1998 году, я входил в пятерку самых высоких игроков Серии А (рост Буффона - 192 см). В прошлом сезоне, когда я выступал за "Парму" в Серии В, я тоже был в пятерке самых высоких игроков - только из двадцати двух на поле!

Размер ворот был определен в 1875 году. Для антропометрических значений того времени они, вероятно, были слишком большими. Наверное, тогда это было правильно. Но сейчас, видя некоторых спортсменов и вратарей, можно задуматься. Даже в волейболе обсуждают высоту сетки - у меня сестры играют в волейбол, я в курсе вопроса. Подача там становится почти такой же важной, как в теннисе.

- Вас бы не шокировало увеличение ворот?

- Ну, решать все равно не мне, есть ответственные органы, которые обязательно будут задавать вопросы и тоже будут изучать вопрос. Вратари стали больше, это правда, но полевые игроки тоже стали быстрее, непредсказуемее, сильнее бьют. Техника игроков становится лучше.

Но вы можете увидеть влияние роста вратаря на дальние удары. Тридцать лет назад на каждые пятьдесят ударов приходилось 10 голов. Сегодня 3 из 50 - это очень много. Издалека двухметровому вратарю забить гораздо сложнее, - сказал бывший вратарь "Ювентуса" и сборной Италии.

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Джанлуиджи Буффон
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Источник:
tuttosport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Andrii50 (Суми)
01.01.2024 в 12:21
Футбол робить красивим саме техніка проходження до воріт, а не бездумне гупання з 20 метрів.
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Комментарии 4
Andrii50 (Суми)
01.01.2024 в 12:21
Футбол робить красивим саме техніка проходження до воріт, а не бездумне гупання з 20 метрів.
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0
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oda1979 (Запорожье)
01.01.2024 в 10:47
Размер ворот должен определяться ростом вратаря и длинной его рук. Так будет правильно
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Лекарь (село Дарниця)
01.01.2024 в 10:28
Треба зробити ворота, як в регбі. Тоді все буде гаразд, з точки зору Джан-Луїджі. Або, заборонити воротарям бути вище, ніж 1,80 м, чому ні? Але, чомусь у футзалі не кажуть, що треба збільшувати ворота. А, забув. Центровим у баскетболі теж заборонити бути більше 2-х метрів, та збільшити діаметр кільця. Абсурд? Ось так і з Буфоном
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download1 (huyersk)
01.01.2024 в 10:06
слушно, я за
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