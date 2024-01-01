Бостон Брюинз установил рекорд по количеству выездных побед в НХЛ

В ночь с 31 декабря на 1 января состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором "Детройт Ред Уингз" принимал на своей площадке "Бостон Брюинз". Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Таким образом, "Брюинз" выиграли 32 выездных матча в рамках регулярного чемпионата в 2023 году. Это рекордный показатель в истории НХЛ. До этого рекорд принадлежал "Чикаго Блэкхоукс", который одержал 31 гостевую победу в регулярке в 2013 году.

"Бостон" располагается на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 50 очков в 35 матчах.