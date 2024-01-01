Президент Top Rank: Нганну заслуживает на реванш с Фьюри

Президент Top Rank Тодд Дюбоф, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, считает, что боец Фрэнсис Нганну заслужил право на бой-реванш с британцем.

"Это заслуженная возможность получить реванш. Он заслужил её.

Его выступление привело к тому, что люди начали думать: "Ух ты, да у него есть шанс. Мы никогда не думали, что у него может быть шанс". Я думаю, что Тайсон винит себя в этом. Он сказал: "Я легкомысленно отнёсся к бою. Это всё на мне". Он не стал показывать пальцем, и это хорошо.

Нганну превзошёл все ожидания, и в результате у нас есть всё, чтобы сказать: "Эй, я хочу увидеть это снова".

Я не большой фанат реваншей, но вы должны понимать, что в боях есть оговорки о реванше, и сейчас это скорее норма", — приводит слова Дюбофа BoxingScene.