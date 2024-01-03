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Конор Макдэвид набрал 500 очков и установил очередной рекорд в НХЛ

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Он стал пятым в истории по скорости достижения этого показателя

Конор Макдэвид набрал 500 очков и установил очередной рекорд в НХЛ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

3 января состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором "Эдмонтон Ойлерз" принимал "Филадельфию Флайерз".

В составе "нефтяников" заброшенной шайбой и результативной передачей отметился капитан команды Коннор Макдэвид, для которого второе очко в этом матче стало 900-м за карьеру в НХЛ. Для достижения этого результата канадскому нападающему потребовалось 602 матча.

Таким образом, Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 900 очков за карьеру.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (385), второе место занимает Марио Лемье (463), топ-3 замыкает Майк Босси (582).

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Коннор Макдэвид
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