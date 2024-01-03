Рафаэль Надаль вышел на четвёртое место по количеству побед в ATP
Испанец одержал более 1000 побед
Фото: NU.nl
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел на четвёртое место по количеству побед в Открытой эре, обойдя Ивана Лендла, пишет издание Opta.
Топ-5 лучших теннисистов в истории по количеству побед:
1. Джимми Коннорс (США) — 1274 победы
2. Роджер Федерер (Швейцария) — 1251
3. Новак Джокович (Сербия) — 1089
4. Рафаэль Надаль (Испания) — 1069
5. Иван Лендл (Чехия) — 1068.
По итогам матча с Домиником Тимом испанский спортсмен прокомментировал это знаменательное достижение.
Напомним, вчера, 2 января, в матче первого круга турнира в Брисбене (Австралия) Рафаэль Надаль одержал уверенную победу над австрийским теннисистом Домиником Тимом со счётом 7:5, 6:1.
Популярное сейчас
- Минай объявил о подписании первого зимнего новичка
- Мудрик претендует на звание автора лучшего гола Челси в декабре
- РФ в новогоднюю ночь задержала тысячи мигрантов для отправки на войну в Украину, - СМИ
- Буффон предложил увеличить размер ворот: Сложно забить двухметровому голкиперу издалека
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО