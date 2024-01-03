Рафаэль Надаль вышел на четвёртое место по количеству побед в ATP

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел на четвёртое место по количеству побед в Открытой эре, обойдя Ивана Лендла, пишет издание Opta.

Топ-5 лучших теннисистов в истории по количеству побед:

1. Джимми Коннорс (США) — 1274 победы

2. Роджер Федерер (Швейцария) — 1251

3. Новак Джокович (Сербия) — 1089

4. Рафаэль Надаль (Испания) — 1069

5. Иван Лендл (Чехия) — 1068.

По итогам матча с Домиником Тимом испанский спортсмен прокомментировал это знаменательное достижение.

Напомним, вчера, 2 января, в матче первого круга турнира в Брисбене (Австралия) Рафаэль Надаль одержал уверенную победу над австрийским теннисистом Домиником Тимом со счётом 7:5, 6:1.