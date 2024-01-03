  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Буду стараться повторить". Роналду отреагировал на звание лучшего бомбардира 2023 года

Общие новости
Обновлено

Португалец обошел Холанда, Мбаппе и Кейна

"Буду стараться повторить". Роналду отреагировал на звание лучшего бомбардира 2023 года

Фото: Getty Images

Новина українською

Португалец Криштиану Роналду был признан лучшим бомбардиром по итогам 2023 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я счастлив. Это был хороший год для меня на индивидуальном уровне и на командном. Я забил много голов, очень помог Аль-Насру и сборной Португалии. Я горжусь собой, я буду продолжать, я чувствую себя хорошо. В следующем году я буду стараться сделать это еще раз", - прокомментировал Роналду свой успех.

Нападающий забил 54 гола за календарный год, его результат является лучшим показателем в 2023-м. Второе место между собой поделили Килиан Мбаппе и Харри Кейн, они имеют по 52 результативных удара.

Читайте такжеРоналду: Лига в Саудовской Аравии выросла. Игроки хотят сюда ехать

По теме
yellow-arrow
Экс-форвард Днепра будет играть в хорватском клубе за 1 евро
yellow-arrow
Рафаэль Надаль вышел на четвёртое место по количеству побед в ATP
yellow-arrow
И Джокович не помог. Сборная Сербии покидает United Cup-2024 в четвертьфинале соревнований
Криштиану Роналду
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости