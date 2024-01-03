"Буду стараться повторить". Роналду отреагировал на звание лучшего бомбардира 2023 года
Португалец обошел Холанда, Мбаппе и Кейна
Фото: Getty Images
Португалец Криштиану Роналду был признан лучшим бомбардиром по итогам 2023 года.
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"Я счастлив. Это был хороший год для меня на индивидуальном уровне и на командном. Я забил много голов, очень помог Аль-Насру и сборной Португалии. Я горжусь собой, я буду продолжать, я чувствую себя хорошо. В следующем году я буду стараться сделать это еще раз", - прокомментировал Роналду свой успех.
Нападающий забил 54 гола за календарный год, его результат является лучшим показателем в 2023-м. Второе место между собой поделили Килиан Мбаппе и Харри Кейн, они имеют по 52 результативных удара.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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