"Буду стараться повторить". Роналду отреагировал на звание лучшего бомбардира 2023 года

Португалец Криштиану Роналду был признан лучшим бомбардиром по итогам 2023 года.

"Я счастлив. Это был хороший год для меня на индивидуальном уровне и на командном. Я забил много голов, очень помог Аль-Насру и сборной Португалии. Я горжусь собой, я буду продолжать, я чувствую себя хорошо. В следующем году я буду стараться сделать это еще раз", - прокомментировал Роналду свой успех.