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Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене

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Испанец одержал уверенную победу

Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене

Фото: The North East Affairs

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Его соперником по поединку был австралийский теннисист Джэйсон Каблер (102-я ракетка мира).

ATP-250. Брисбен

Рафаэль Надаль - Джэйсон Каблер 6:1, 6:2

Матч, продолжавшийся 1 час 24 минуты. Напомним, в первом круге Каблер играл против россиянина Аслана Карацева. При счёте 1:1 по сетам россиянин неудачно упал, травмировав колено и не смог продолжить игру.

В четвертьфинале австралийского турнира испанский теннисист сыграет против австралийца Джордана Томпсона, занимающего 55-е место в рейтинге АТР.

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