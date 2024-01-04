Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Его соперником по поединку был австралийский теннисист Джэйсон Каблер (102-я ракетка мира).

ATP-250. Брисбен

Рафаэль Надаль - Джэйсон Каблер 6:1, 6:2

Матч, продолжавшийся 1 час 24 минуты. Напомним, в первом круге Каблер играл против россиянина Аслана Карацева. При счёте 1:1 по сетам россиянин неудачно упал, травмировав колено и не смог продолжить игру.

В четвертьфинале австралийского турнира испанский теннисист сыграет против австралийца Джордана Томпсона, занимающего 55-е место в рейтинге АТР.