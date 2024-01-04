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Йоханнес Бё раскритиковал подготовку трассы в Оберхофе

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Биатлонист шокирован состоянием трассы

Йоханнес Бё раскритиковал подготовку трассы в Оберхофе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё выступил с критикой подготовки трассы на этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Оберхофе (Германия).

Ранее мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе был перенесён с 4 на 5 января из-за дождей и тёплой погоды.

"Это, пожалуй, худшие условия, которые я видел в Оберхофе. На трассе много коры и камней, но это ещё полбеды. На некоторых участках очень мало снега. Надеюсь, у организаторов есть время, чтобы убрать камни с трассы. Думаю, трассы Кубка мира должны быть подготовлены лучше. Конечно, это вызывает вопросы. На этапе в Оберхофе всегда хорошая атмосфера, но такая подготовка никуда не годится, мы портим лыжи. Очень неприятные впечатления", — приводит слова Бё NRK.

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