Йоханнес Бё раскритиковал подготовку трассы в Оберхофе

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё выступил с критикой подготовки трассы на этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Оберхофе (Германия).

Ранее мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе был перенесён с 4 на 5 января из-за дождей и тёплой погоды.

"Это, пожалуй, худшие условия, которые я видел в Оберхофе. На трассе много коры и камней, но это ещё полбеды. На некоторых участках очень мало снега. Надеюсь, у организаторов есть время, чтобы убрать камни с трассы. Думаю, трассы Кубка мира должны быть подготовлены лучше. Конечно, это вызывает вопросы. На этапе в Оберхофе всегда хорошая атмосфера, но такая подготовка никуда не годится, мы портим лыжи. Очень неприятные впечатления", — приводит слова Бё NRK.