Известно имя самого дорогого футболиста мира. Это не Холанд или Мбаппе
Украинцы не попали в список самых дорогих игроков мира
Фото: twitter.com/realmadrid
Издание CIES опубликовало список ста самых дорогих игроков мира. В этот рейтинг не попали украинцы.
Джуд Беллингем занимает первую позицию. Его трансферная стоимость составляет 267,5 миллиона евро. Англичанин опережает Эрлинга Холанда и двух товарищей по команде в "Реале": Винисиуса Жуниора и Родриго.
Топ-5 самых дорогих футболистов:
- Джуд Беллингем (267,5 млн евро);
- Эрлинг Холанд (251,2 млн);
- Винисиус Жуниор (250,3 млн);
- Родриго (247,9 млн);
- Букайо Сака (223 млн);
- Фил Фоден (195,8 млн);
- Гави (175,4 млн);
- Хулиан Альварес (164,7 млн);
- Джамал Мусиала (152,4 млн);
- Мартин Эдегор (150,6 млн).
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Источник:CIES
Опубликовал: Екатерина Власова
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04.01.2024 в 22:59
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