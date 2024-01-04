  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Известно имя самого дорогого футболиста мира. Это не Холанд или Мбаппе

Общие новости

Украинцы не попали в список самых дорогих игроков мира

Известно имя самого дорогого футболиста мира. Это не Холанд или Мбаппе

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Издание CIES опубликовало список ста самых дорогих игроков мира. В этот рейтинг не попали украинцы.

Джуд Беллингем занимает первую позицию. Его трансферная стоимость составляет 267,5 миллиона евро. Англичанин опережает Эрлинга Холанда и двух товарищей по команде в "Реале": Винисиуса Жуниора и Родриго.

Топ-5 самых дорогих футболистов:

  • Джуд Беллингем (267,5 млн евро);
  • Эрлинг Холанд (251,2 млн);
  • Винисиус Жуниор (250,3 млн);
  • Родриго (247,9 млн);
  • Букайо Сака (223 млн);
  • Фил Фоден (195,8 млн);
  • Гави (175,4 млн);
  • Хулиан Альварес (164,7 млн);
  • Джамал Мусиала (152,4 млн);
  • Мартин Эдегор (150,6 млн).
По теме
yellow-arrow
Йоханнес Бё раскритиковал подготовку трассы в Оберхофе
yellow-arrow
Монзуль стала четвертой в списке лучших арбитров-женщин 2023 года
yellow-arrow
Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене
Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Эрлинг Холанд Букайо Сака Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CIES
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
04.01.2024 в 22:59
Засилля гравців Реалу і Мансіті
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
04.01.2024 в 22:59
Засилля гравців Реалу і Мансіті
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости