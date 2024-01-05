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Роналду вручать приз найкращому бомбардиру року на церемонії Globe Soccer Awards

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Роналду получит награду имени Марадоны

Роналду вручать приз найкращому бомбардиру року на церемонії Globe Soccer Awards

Фото: Getty Images

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38-летний нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду пополнит свою коллекцию еще одним трофеем: наградой имени Марадоны как лучшему бомбардиру года. Вручение награды состоится 19 января на церемонии Dubai Globe Soccer Awards 2023, сообщает Goal.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" забил 54 гола в матчах за "Аль-Наср" и сборную Португалии 2023 года. В гонке бомбардиров португальский форвард обошел таких игроков, как нападающие "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе (52 гола) и мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн (52), а также форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда (50).

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Отметим, что в этом месяце Криштиану Роналду выиграл награду "Игрок месяца Саудовской профессиональной лиги" за декабрь, забив пять голов и отдав три ассиста в пяти матчах.

В нынешнем сезоне португалец забил 20 голов и отдал девять результативных передач в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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Источник:
Globe_Soccer
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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