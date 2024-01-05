Роналду вручать приз найкращому бомбардиру року на церемонії Globe Soccer Awards
Роналду получит награду имени Марадоны
Фото: Getty Images
38-летний нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду пополнит свою коллекцию еще одним трофеем: наградой имени Марадоны как лучшему бомбардиру года. Вручение награды состоится 19 января на церемонии Dubai Globe Soccer Awards 2023, сообщает Goal.
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" забил 54 гола в матчах за "Аль-Наср" и сборную Португалии 2023 года. В гонке бомбардиров португальский форвард обошел таких игроков, как нападающие "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе (52 гола) и мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн (52), а также форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда (50).
Отметим, что в этом месяце Криштиану Роналду выиграл награду "Игрок месяца Саудовской профессиональной лиги" за декабрь, забив пять голов и отдав три ассиста в пяти матчах.
В нынешнем сезоне португалец забил 20 голов и отдал девять результативных передач в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
Congratulations to @Cristiano Ronaldo on winning the Globe Soccer's Maradona Award for Best Goalscorer! ???????? pic.twitter.com/Vho6g6eq58— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 4, 2024
Популярное сейчас
- Лунин будет основным в Ла Лиге, Ворскла назначила и. о. главного тренера, а Шахтер подпишет молодого бразильца. Главные новости за 4 января
- С развязкой в добавленное время. Лас-Пальмас - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
- Примера. Лас-Пальмас - Барселона 1:2. Чемпиону помог пенальти
- Буффон предложил увеличить размер ворот: Сложно забить двухметровому голкиперу издалека
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО