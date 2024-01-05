Рафаэль Надаль уступил Томпсону в четвертьфинале турнира в Брисбене
Испанец не смог вырвать победу
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий после длительного отсутствия в туре 672-е место в рейтинге ATP, не смог выйти в 1/2 финала турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В четвертьфинале испанец уступил австралийскому теннисисту Джордану Томпсону (55-я ракетка мира).
Матч, продолжавшийся 3 часа 26 минут, завершился победой Томпсона со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 6:3. Надаль выполнил семь эйсов против восьми у соперника и допустил две двойные ошибки против трёх у Джордана Томпсона.
Брисбен (м). 1/4 финала. ATP-250
Джордан Томпсон — Рафаэль Надаль 5:7, 7:6 (8:6), 6:3
В полуфинале хардового турнира с призовым фондом $ 661 585 австралиец сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым (14-е место в рейтинге ATP), прошедшим в четвертьфинале австралийца Ринки Хидзикату (6:1, 6:4).
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