  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бенедикт Долль: Думал, что Йоханнес Бё опередит меня

Общие новости

Биатлонист подвел итоги спринта в Оберхофе

Бенедикт Долль: Думал, что Йоханнес Бё опередит меня

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль высказался о победе в спринте на этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Оберхофе (Германия).

"Я чувствую себя замечательно. Конечно, погода могла бы быть немного получше, но болельщики прекрасно меня поддерживали. Победа — это всегда приятно.

Спасибо сервису, лыжи были очень хороши. Уже на первом круге я понял, что могу быть среди лучших по лыжному ходу, но также было важно хорошо провести стрельбу. Я удивился, что лидирую после второй стрельбы, учитывая промах. Думал, что Йоханнес Бё опередит меня, поэтому, когда мне сообщили промежуточные результаты, я был потрясён, узнав, что у меня преимущество", — приводит слова Долля пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

По теме
yellow-arrow
Рафаэль Надаль уступил Томпсону в четвертьфинале турнира в Брисбене
yellow-arrow
Зинедин Зидан: Говорю игрокам: "Посмотрите на ребят из Ф-1, вот это топ уровень"
yellow-arrow
Роналду вручать приз найкращому бомбардиру року на церемонії Globe Soccer Awards
Бенедикт Долль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости