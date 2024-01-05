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Экс-президенту IBU грозит лишение свободы за скрытие положительных допинг-проб российских спортсменов

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Всего найдено около 70 000 документов

Экс-президенту IBU грозит лишение свободы за скрытие положительных допинг-проб российских спортсменов

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андреса Бессберга обвиняют в коррупции и сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов, пишет VG.

Одним из основных доказательств вины экс-президента станут записи его телефонных разговоров.

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Отметим, что норвежская и австрийская полиция заинтересовалась резиденцией Бессберга в 2018 году. Оперативная группа во главе с Тейлором изучила около 70 000 документов, причастных к делу 77-летнего экс-президента, обвиняемого в коррупции.

Известно, что президент IBU переизбирался на своё место снова и снова и контролировал совет Международного союза биатлонистов совместно со своими союзниками.

Адвокат экс-президента Кристиан Хьорт назвал отчёт Тейлора недостаточным доказательством вины. Максимальный срок для такого преступления — это 10 лет лишения свободы.

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