Никола Йокич закинул самый дальний бросок в НБА среди центровых
Невероятный бросок
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Денвер Наггетс" Никола Йокич забил самый дальний бросок в Национальной баскетбольной ассоциации среди всех центровых в истории лиги, который при этом принёс команде победу.
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В матче с "Голден Стэйт Уорриорз" Йокич реализовал победный трёхочковый бросок под сирену с 39 футов, тем самым обошёл достижение Билла Робертса (8 февраля 1950 года) и Боба Рула (23 февраля 1969 года), которые забрасывали с 35 футов.
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