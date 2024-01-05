Никола Йокич закинул самый дальний бросок в НБА среди центровых

Игрок "Денвер Наггетс" Никола Йокич забил самый дальний бросок в Национальной баскетбольной ассоциации среди всех центровых в истории лиги, который при этом принёс команде победу.

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В матче с "Голден Стэйт Уорриорз" Йокич реализовал победный трёхочковый бросок под сирену с 39 футов, тем самым обошёл достижение Билла Робертса (8 февраля 1950 года) и Боба Рула (23 февраля 1969 года), которые забрасывали с 35 футов.