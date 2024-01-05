Сборная США стала победителем МЧМ-2024, обыграв в финале Швецию
Американцы выглядели увереннее
Фото: ushl.com
В Швеции на стадионе "Скандинавиум" состоялся финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года. Хозяева турнира принимали национальную команду США. Встреча завершилась победой американцев со счётом 6:2.
На 17-й минуте первого периода Гейб Перро открыл счёт в матче. В начале второй двадцатиминутки Отто Стенберг восстановил равенство в счёте.
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В середине периода Исаак Ховард вновь вывел сборную США вперёд. На 15-й минуте периода он сделал счёт 3:1. Но спустя пять минут Йонатан Леккеримяки сократил отставание сборной Швеции до минимума.
В третьей части матча американцы продолжали доминировать и довели матч до победы.
МЧМ-2024. ФИНАЛ
США — Швеция - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
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