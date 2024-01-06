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Карпаты раскритиковали сотрудничество Челси с BingX. Известны причины

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Челси пока никак не реагирует на сложившуюся ситуацию

Карпаты раскритиковали сотрудничество Челси с BingX. Известны причины

Getty Images/Global Images Ukraine

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Львовские "Карпаты" раскритиковали решение "Челси" начать сотрудничество со спонсором, который продолжает работать с Россией.

"Новое партнерство "Челси" с BingXOfficial. В чем дело? Они продолжают работать с Россией и проводить там мероприятия. Вдвойне цинично то, что старт пришелся на день рождения игрока из Украины, родной регион которого ежедневно сталкивается с десятками обстрелов", — написала пресс-служба Карпат в Х.

Напомним, соглашение "Челси" с криптовалютной биржей BingX, будет приносить клубу 10-12 млн фунтов в год. Логотип компании появится на рукавах игровых футболок "Челси" уже в этом сезоне, а с сезона-2024/2025 будет нанесен на тренировочную форму клуба.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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