Карпаты раскритиковали сотрудничество Челси с BingX. Известны причины
Челси пока никак не реагирует на сложившуюся ситуацию
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Львовские "Карпаты" раскритиковали решение "Челси" начать сотрудничество со спонсором, который продолжает работать с Россией.
"Новое партнерство "Челси" с BingXOfficial. В чем дело? Они продолжают работать с Россией и проводить там мероприятия. Вдвойне цинично то, что старт пришелся на день рождения игрока из Украины, родной регион которого ежедневно сталкивается с десятками обстрелов", — написала пресс-служба Карпат в Х.
It's maybe a gift for Mudryk, @ChelseaFC ?— ФК Карпати Львів / FC Karpaty Lviv (@KarpatyLvivFC) January 5, 2024
New Chelsea partnership with @BingXOfficial. What's wrong? They continue to work with ???????? & hold events there.
Twice as cynical that the start fell on the birthday of ???????? player, whose home region faces dozens of shelling incidents daily https://t.co/LX1p2T6dKE
Напомним, соглашение "Челси" с криптовалютной биржей BingX, будет приносить клубу 10-12 млн фунтов в год. Логотип компании появится на рукавах игровых футболок "Челси" уже в этом сезоне, а с сезона-2024/2025 будет нанесен на тренировочную форму клуба.
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