Кубок мира 2023/2024. Стремсгейм побеждает в преследовании Обергофа, Пидручный – лучший среди украинцев

Сегодня, 6 января, в немецком Обергофе в рамках Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась гонка преследования у мужчин.

Победу в забеге на 12,5 километров завоевал представитель Норвегии Эндре Стремсгейм, серебро у его соотечественника Стурлы Лагрейда, а ТОП 3 замкнул их партнер по команде Йоханес Дале.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который с четырьмя промахами и медленным ходом по дистанции финишировал в итоге на 31-й позиции.

Кубок мира 2023/2024. Обергоф

Гонка преследования

Мужчины

1. Эндре Стремсгейм (0+0+0+2)

2. Стурла Лагрейд (0+1+1+0) (+17,8)

3. Йоханес Дале (1+0+0+0) (+36,4)

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31. Дмитрий Пидручный (1+1+0+2) (+3.41,0)

33. Антон Дудченко (0+0+0+0) (+3.47,2)

39. Виталий Мандзин (2+0+2+0) (+4.13,2)

50. Артем Прима (0+1+0+2) (+5.16,6)