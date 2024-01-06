Кубок мира 2023/2024. Стремсгейм побеждает в преследовании Обергофа, Пидручный – лучший среди украинцев
Результаты гонки преследования
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 6 января, в немецком Обергофе в рамках Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу в забеге на 12,5 километров завоевал представитель Норвегии Эндре Стремсгейм, серебро у его соотечественника Стурлы Лагрейда, а ТОП 3 замкнул их партнер по команде Йоханес Дале.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который с четырьмя промахами и медленным ходом по дистанции финишировал в итоге на 31-й позиции.
Кубок мира 2023/2024. Обергоф
Гонка преследования
Мужчины
1. Эндре Стремсгейм (0+0+0+2)
2. Стурла Лагрейд (0+1+1+0) (+17,8)
3. Йоханес Дале (1+0+0+0) (+36,4)
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31. Дмитрий Пидручный (1+1+0+2) (+3.41,0)
33. Антон Дудченко (0+0+0+0) (+3.47,2)
39. Виталий Мандзин (2+0+2+0) (+4.13,2)
50. Артем Прима (0+1+0+2) (+5.16,6)
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