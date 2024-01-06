  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Луческу на днях может возглавить турецкий клуб. Изначально бывший наставник Динамо и Шахтера отказал им

Общие новости
Обновлено

Начало переговоров начались успешно

Луческу на днях может возглавить турецкий клуб. Изначально бывший наставник Динамо и Шахтера отказал им

Фото: пресслужби ФК "Динамо"

Новина українською

Мирча Луческу очень близок к тому, чтобы возглавить турецкий "Бешикташ" уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Milliyet.

Как сообщает источник, из-за неудачных переговоров с нидерландским специалистом Джованни ван Бронкхорством, президент "Бешикташа" Хасан Арат снова обратился с предложением к Мирче Луческу. Отмечается, генеральный директор "Бешикташа" Саймет Айбаба провел телефонный разговор с Луческу, во время которого румынский тренер положительно откликнулся на предложение.

Читайте такжеБешикташ очень хочет Луческу. Специалист на первое предложение ответил отказом

Напомним, последним местом работы Мирчи Луческу было "Динамо Киев".

По теме
yellow-arrow
Кубок мира 2023/2024. Стремсгейм побеждает в преследовании Обергофа, Пидручный – лучший среди украинцев
yellow-arrow
Слухи не подтвердились. Легионер Динамо все-таки отправился с Андерлехтом на сбор
yellow-arrow
Карпаты раскритиковали сотрудничество Челси с BingX. Известны причины
Мирча Луческу Бешикташ (Стамбул)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Milliyet.com.tr
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости