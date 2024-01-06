Луческу на днях может возглавить турецкий клуб. Изначально бывший наставник Динамо и Шахтера отказал им

Мирча Луческу очень близок к тому, чтобы возглавить турецкий "Бешикташ" уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Milliyet.

Как сообщает источник, из-за неудачных переговоров с нидерландским специалистом Джованни ван Бронкхорством, президент "Бешикташа" Хасан Арат снова обратился с предложением к Мирче Луческу. Отмечается, генеральный директор "Бешикташа" Саймет Айбаба провел телефонный разговор с Луческу, во время которого румынский тренер положительно откликнулся на предложение.

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Напомним, последним местом работы Мирчи Луческу было "Динамо Киев".