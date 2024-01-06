Луческу на днях может возглавить турецкий клуб. Изначально бывший наставник Динамо и Шахтера отказал им
Начало переговоров начались успешно
Фото: пресслужби ФК "Динамо"
Мирча Луческу очень близок к тому, чтобы возглавить турецкий "Бешикташ" уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Milliyet.
Как сообщает источник, из-за неудачных переговоров с нидерландским специалистом Джованни ван Бронкхорством, президент "Бешикташа" Хасан Арат снова обратился с предложением к Мирче Луческу. Отмечается, генеральный директор "Бешикташа" Саймет Айбаба провел телефонный разговор с Луческу, во время которого румынский тренер положительно откликнулся на предложение.
Напомним, последним местом работы Мирчи Луческу было "Динамо Киев".
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Источник:Milliyet.com.tr
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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