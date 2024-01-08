Ига Швентек признана лучшим игроком United Cup-2024
Польская теннисистка не проиграла ни единого матча
Фото: ABS-CBN News
Польская теннисистка, первая ракетка мирового рейтинга в одиночном разряде Ига Швёнтек признана лучшим игроком United Cup — 2024. 7 января, в финальном матче одиночного разряда она одержала победу над экс-первой ракеткой мира в одиночном рейтинге Анжеликой Кербер.
Польская спортсменка закончила турнир со статистикой 5-0 (5 побед, 0 поражений) в одиночном разряде и 2-1 в смешанном.
Напомним, что чемпионом командного турнира United Cup – 2024 стала сборная Германии. Общий призовой фонд соревнований в Австралии составил $ 10 000 000.
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