Ига Швентек признана лучшим игроком United Cup-2024

Польская теннисистка, первая ракетка мирового рейтинга в одиночном разряде Ига Швёнтек признана лучшим игроком United Cup — 2024. 7 января, в финальном матче одиночного разряда она одержала победу над экс-первой ракеткой мира в одиночном рейтинге Анжеликой Кербер.

Польская спортсменка закончила турнир со статистикой 5-0 (5 побед, 0 поражений) в одиночном разряде и 2-1 в смешанном.

Напомним, что чемпионом командного турнира United Cup – 2024 стала сборная Германии. Общий призовой фонд соревнований в Австралии составил $ 10 000 000.