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Названы предполагаемые гонорары Джошуа и Нганну за бой

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Официальная дата поединка ещё не объявлена

Названы предполагаемые гонорары Джошуа и Нганну за бой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший чемпион в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну договорились о бое. Forbes опубликовал данные о возможных гонорарах спортсменов.

По данным журнала, Джошуа, вероятно, получит гонорар, сопоставимый с тем, который заплатили Фьюри за бой с Нганну. Тогда Тайсон получил $ 50 млн.

По информации Sports Business Journal, агент Нганну подтвердил, что его клиент получит ещё одну восьмизначную сумму за бой с Джошуа. Фрэнсис заработал $ 10 млн за бой с Фьюри, поэтому есть все основания считать, что его гонорар за бой с Джошуа может приблизиться к $ 20 млн.

Напомним, в начале 2023 года Нганну покинул UFC и заявил о своём переходе в бокс.

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Источник:
Forbes
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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