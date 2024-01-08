Названы предполагаемые гонорары Джошуа и Нганну за бой

Бывший чемпион в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну договорились о бое. Forbes опубликовал данные о возможных гонорарах спортсменов.

По данным журнала, Джошуа, вероятно, получит гонорар, сопоставимый с тем, который заплатили Фьюри за бой с Нганну. Тогда Тайсон получил $ 50 млн.

По информации Sports Business Journal, агент Нганну подтвердил, что его клиент получит ещё одну восьмизначную сумму за бой с Джошуа. Фрэнсис заработал $ 10 млн за бой с Фьюри, поэтому есть все основания считать, что его гонорар за бой с Джошуа может приблизиться к $ 20 млн.

Напомним, в начале 2023 года Нганну покинул UFC и заявил о своём переходе в бокс.