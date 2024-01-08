Энтони Джошуа может провести бой за титул WBA с Усиком
Ожидается ещё один мегафайт
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Энтони Джошуа может провести бой с Мартином Баколе за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA.
Джошуа и Баколе являются двумя претендентами в рейтинге WBA, и руководящий орган решит, встретятся ли они в финальном поединке. Победитель боя станет обязательным претендентом на титул, который сейчас принадлежит Александру Усику.
В следующем бою Энтони встретится с Фрэнсисом Нганну, бывшим чемпионом UFC. Бой планируется провести в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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Источник:skysports
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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