Энтони Джошуа может провести бой за титул WBA с Усиком

Энтони Джошуа может провести бой с Мартином Баколе за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA.

Джошуа и Баколе являются двумя претендентами в рейтинге WBA, и руководящий орган решит, встретятся ли они в финальном поединке. Победитель боя станет обязательным претендентом на титул, который сейчас принадлежит Александру Усику.

В следующем бою Энтони встретится с Фрэнсисом Нганну, бывшим чемпионом UFC. Бой планируется провести в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.