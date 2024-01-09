  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

АТР назвала новых членов Совета игроков

Общие новости
Обновлено

Первое заседание состоится в Мельбурне перед Открытым чемпионатом Австралии

АТР назвала новых членов Совета игроков

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) назвала новых членов Совета игроков. На двухлетний срок были избраны Александр Зверев, Маккензи Макдональд, Душан Лайович, Мэттью Эбден и Мигель-Анхель Рейес-Варела, пишет официальный сайт ATP.

Отмечается, что работу в Совете продолжат Григор Димитров, Педро Мартинес, Весли Колхоф и Педро Качин. Представителем тренеров будет Федерико Риччи, который работает с Эмилем Руусувуори.

"Я хотел бы тепло поприветствовать новых игроков в Консультативном совете. Совет играет важнейшую роль в обеспечении и улучшении качества жизни игроков в Туре, и мы с нетерпением ждём дальнейшего развития тех высоких результатов, которых мы достигли в последние годы. Также я хотел бы поблагодарить игроков, которые участвовали в работе Совета в течение последних 12 месяцев. Мы очень ценим время, которое игроки вкладывают в развитие нашего Тура", – сказал президент ATP Андреа Гауденци.

Консультативный совет собирается несколько раз в год и даёт руководству ATP рекомендации.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Ливерпуля Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак и вернуться в Европу
yellow-arrow
НБА. Милуоки потерпел четвёртое поражение в пяти матчах, Михайлюк отметился в матче с Индианой
yellow-arrow
Смерть Шершуна и Беккенбауэра, трансфер Кривбасса, планы Динамо. Главные новости за восьмое января
АТР
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости