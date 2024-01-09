Экс-игрок Ливерпуля Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак и вернуться в Европу
Джордан хочет покинуть Саудовскую Аравию
Фото: Getty Images
Джордан Хендерсон ищет варианты продолжения карьеры в Европе.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Англии, который прошлым летом перешел в "Аль-Иттифак", хочет покинуть чемпионат Саудовской Аравии. Хендерсон недоволен климатом и низкой посещаемостью матчей, а также хочет повысить свои шансы сыграть на Евро-2024.
По информации talkSPORT, услуги Хендерсона были предложены "Баварии" и "Байеру". Его кандидатуру также обсуждают в "Ювентусе" и ряде клубов АПЛ.
Отмечается, что пока Хендерсон не подавал официального запроса на трансфер. "Аль-Иттифак" не хочет расставаться с полузащитником, а главный тренер Стивен Джеррард по-прежнему пытается строить команду вокруг англичанина. Аренда Хендерсона маловероятна из-за его высокой зарплаты, которую не может себе позволить платить большая часть клубов.
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