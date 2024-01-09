Экс-игрок Ливерпуля Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак и вернуться в Европу

Джордан Хендерсон ищет варианты продолжения карьеры в Европе.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Англии, который прошлым летом перешел в "Аль-Иттифак", хочет покинуть чемпионат Саудовской Аравии. Хендерсон недоволен климатом и низкой посещаемостью матчей, а также хочет повысить свои шансы сыграть на Евро-2024.

По информации talkSPORT, услуги Хендерсона были предложены "Баварии" и "Байеру". Его кандидатуру также обсуждают в "Ювентусе" и ряде клубов АПЛ.

Отмечается, что пока Хендерсон не подавал официального запроса на трансфер. "Аль-Иттифак" не хочет расставаться с полузащитником, а главный тренер Стивен Джеррард по-прежнему пытается строить команду вокруг англичанина. Аренда Хендерсона маловероятна из-за его высокой зарплаты, которую не может себе позволить платить большая часть клубов.