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Экс-игрок Ливерпуля Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак и вернуться в Европу

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Джордан хочет покинуть Саудовскую Аравию

Экс-игрок Ливерпуля Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак и вернуться в Европу

Фото: Getty Images

Новина українською

Джордан Хендерсон ищет варианты продолжения карьеры в Европе.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Англии, который прошлым летом перешел в "Аль-Иттифак", хочет покинуть чемпионат Саудовской Аравии. Хендерсон недоволен климатом и низкой посещаемостью матчей, а также хочет повысить свои шансы сыграть на Евро-2024.

По информации talkSPORT, услуги Хендерсона были предложены "Баварии" и "Байеру". Его кандидатуру также обсуждают в "Ювентусе" и ряде клубов АПЛ.

Отмечается, что пока Хендерсон не подавал официального запроса на трансфер. "Аль-Иттифак" не хочет расставаться с полузащитником, а главный тренер Стивен Джеррард по-прежнему пытается строить команду вокруг англичанина. Аренда Хендерсона маловероятна из-за его высокой зарплаты, которую не может себе позволить платить большая часть клубов.

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Джордан Хендерсон
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Источник:
talksport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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