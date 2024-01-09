"Долгое время лечился за границей...". Пресс-атташе сборной Украины отреагировал на смерть Шершуна

Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский поделился воспоминаниями об экс-защитнике сине-желтых Богдане Шершуне, которого не стало 8 января.

"Ушел из жизни Богдан Шершун... Ему было всего лишь 42... Ужасная новость среди всего ужаса, который с нами происходит.

Трудно поверить, но это, к сожалению, правда. Богдан долгое время лечился за границей, боролся за жизнь, но ... В который раз убеждаюсь о ценности каждого мгновения, которое дается нам в этой жизни ...

Богдан был чрезвычайно светлым человеком: умеренным, рассудительным, воспитанным...

Воспоминания о нем - в сердце. Покойся с миром, Друг! Вечная Память... Царство Небесное!", - написал Гливинский в своем Instagram.