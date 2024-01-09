  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Долгое время лечился за границей...". Пресс-атташе сборной Украины отреагировал на смерть Шершуна

Общие новости

Ему было всего 42 года...

"Долгое время лечился за границей...". Пресс-атташе сборной Украины отреагировал на смерть Шершуна

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский поделился воспоминаниями об экс-защитнике сине-желтых Богдане Шершуне, которого не стало 8 января.

"Ушел из жизни Богдан Шершун... Ему было всего лишь 42... Ужасная новость среди всего ужаса, который с нами происходит.

Трудно поверить, но это, к сожалению, правда. Богдан долгое время лечился за границей, боролся за жизнь, но ... В который раз убеждаюсь о ценности каждого мгновения, которое дается нам в этой жизни ...

Богдан был чрезвычайно светлым человеком: умеренным, рассудительным, воспитанным...

Воспоминания о нем - в сердце. Покойся с миром, Друг! Вечная Память... Царство Небесное!", - написал Гливинский в своем Instagram.

Шершун - воспитанник "Днепра", за который он суммарно провел 169 матчей (4 гола и 2 ассиста). В Украине он также известен по выступлениям за "Кривбасс", "Арсенал" (Киев) и "Волынь". В активе Богдана четыре поединка за сборную Украины.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Ливерпуля Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак и вернуться в Европу
yellow-arrow
НБА. Милуоки потерпел четвёртое поражение в пяти матчах, Михайлюк отметился в матче с Индианой
yellow-arrow
АТР назвала новых членов Совета игроков
Богдан Шершун Александр Глывинский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.01.2024 в 11:50
Чого не пишуть, що декілька років грав за коцапський цска?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.01.2024 в 11:50
Чого не пишуть, що декілька років грав за коцапський цска?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости