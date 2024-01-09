"Долгое время лечился за границей...". Пресс-атташе сборной Украины отреагировал на смерть Шершуна
Ему было всего 42 года...
Фото: із відкритих джерел
Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский поделился воспоминаниями об экс-защитнике сине-желтых Богдане Шершуне, которого не стало 8 января.
"Ушел из жизни Богдан Шершун... Ему было всего лишь 42... Ужасная новость среди всего ужаса, который с нами происходит.
Трудно поверить, но это, к сожалению, правда. Богдан долгое время лечился за границей, боролся за жизнь, но ... В который раз убеждаюсь о ценности каждого мгновения, которое дается нам в этой жизни ...
Богдан был чрезвычайно светлым человеком: умеренным, рассудительным, воспитанным...
Воспоминания о нем - в сердце. Покойся с миром, Друг! Вечная Память... Царство Небесное!", - написал Гливинский в своем Instagram.
Шершун - воспитанник "Днепра", за который он суммарно провел 169 матчей (4 гола и 2 ассиста). В Украине он также известен по выступлениям за "Кривбасс", "Арсенал" (Киев) и "Волынь". В активе Богдана четыре поединка за сборную Украины.
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