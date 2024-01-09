Нганну: Слышал, у Джошуа слабый подбородок

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем боксёрском поединке с британцем Энтони Джошуа.

Напомним, что он запланирован на 8 марта.

"Он выглядел потрясающе с Отто Валлином. Моё уважение, поздравляю. Он правильно выполнял работу, здорово действовал в ринге в плане скорости. Он был проницателен, очень проницателен. Но, с другой стороны, я думаю, соперник просто не мог ему что-то противопоставить. И мне кажется, что у меня в этом плане будет больше возможностей. Всё будет по-другому. Я не буду просто оставаться на месте и смотреть на него. Всё будет совсем не так. Если Эй Джей примет на себя удар, который принял Фьюри, я не гарантирую, что он выстоит. Я слышал, что у него слабоватый подбородок. Планирую это выяснить", — сказал Нганну на канале MMAFightingonSBN в YouTube.