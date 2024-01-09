ATP и WTA разработали новые правила, чтобы сократить количество поздних матчей
Количество поздних матчей сократится
Женская теннисная ассоциация (WTA) и ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) совместно разработали новые правила, чтобы сократить количество поздних матчей.
Новые правила вступят в силу с января 2024 года. В перечень вошли следующие поправки:
- не более пяти матчей на одном корте в один день (начало первой игры – в 11:00. Три игры днём и две – вечером);
- запрещено проводить матчи после 23:00, только если это не обговорено с руководством туров (в виде исключения);
- матч переносится на другой корт, если он не начался до 22:30.
- начало вечерней сессии не позже 19:30 (рекомендации ATP и WTA — 18:30)
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