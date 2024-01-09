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ATP и WTA разработали новые правила, чтобы сократить количество поздних матчей

Общие новости

Количество поздних матчей сократится

ATP и WTA разработали новые правила, чтобы сократить количество поздних матчей

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) и ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) совместно разработали новые правила, чтобы сократить количество поздних матчей.

Новые правила вступят в силу с января 2024 года. В перечень вошли следующие поправки:

  • не более пяти матчей на одном корте в один день (начало первой игры – в 11:00. Три игры днём и две – вечером);
  • запрещено проводить матчи после 23:00, только если это не обговорено с руководством туров (в виде исключения);
  • матч переносится на другой корт, если он не начался до 22:30.
  • начало вечерней сессии не позже 19:30 (рекомендации ATP и WTA — 18:30)
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