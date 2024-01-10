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Провал Челси и Мудрика, Динамо нашло защитника, Ворскла подписала бомбардира. Главные новости за 9 января

Общие новости

День важных трансферных слухов и контрактов

Провал Челси и Мудрика, Динамо нашло защитника, Ворскла подписала бомбардира. Главные новости за 9 января

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stu Forster

UA-Футбол
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"Челси" проиграл середняку Чемпионшипа в полуфинале Кубка лиги

"Мидлсбро" на своем поле предложил синим плотную оборону, которую те так и не смогли пробить - 0:1. Наш Михаил Мудрик вышел на замену и получил низкие оценки. При этом посыпать головы пеплом поклонникам "Челси" рано - впереди еще ответный матч на "Стэмфорде".

Тимо Вернер вернулся в АПЛ

27-летний немец перешел в "Тоттенхэм" на правах аренды с опцией выкупа. В первой части сезона Тимо забил 3 гола в 14 матчах за "РБ Лейпциг", где, видимо, на него не рассчитывают. В Англии Вернер прекрасно известен по выступлениям за "Челси" в 2020-22 годах.

"Динамо" интересуется защитником "Славии"

Речь об украинце Тарасе Качарабе. Сперва этой информацией поделились СМИ, а затем подтвердил агент футболиста. 29-летний Качараба - воспитанник "Шахтера", но за "Горняков" не играл, зато набегал немало матчей в Чехии. В этом сезоне он выпал из состава лидера лиги - "Славии".

"Ворскла" подписала бомбардира из чемпионата Грузии

Детали соглашения не известны. 28-летний Николай Ковталюк круто зарекомендовал себя в Грузии и даже один раз выигрывал бомбардирскую гонку. В первой части сезона он забил 13 голов за "Дилу", среди которых и тот, что выбил "Ворсклу" из еврокубков. Поворот так поворот.

"Валенсия" сохранит Яремчука до конца сезона

Об этом пишет Marca, а это серьезно. У Романа были сложности в первой части сезона, но за последний месяц он отличился в Кубке и чемпионате, что убедило боссов "Летучих мышей" не возвращать его в "Брюгге" раньше срока. На данный момент Яремчук набегал 320 минут в Ла Лиге.

Лавесси попал в психиатрическую больницу

Ну, а это печальные известия. Знаменитый вингер, который завершил карьеру в конце 2019-го, подсел на наркотики и начал терять рассудок. В ближайшее время он пройдет курс лечения в клинике. Лавесси хорошо известен по выступлениям за "Наполи", "ПСЖ" и сборную Аргентины в 2007-16 годах.

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