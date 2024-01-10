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ФИФА распространила дисквалификацию Марка Овермарса на весь профессиональный футбол

Общие новости
Обновлено

За отправку интимных фото его на год отстранили от работы

ФИФА распространила дисквалификацию Марка Овермарса на весь профессиональный футбол

Ajax

Новина українською

Отстранение Марка Овермарса от футбола распространено на весь мир.

Напомним, бывший игрок "Аякса", "Арсенала" и "Барселоны", занимая должность технического директора клуба из Амстердама, посылал неуместные сообщения женщинам-коллегам.

Он присылал свои интимные фото сотруднице "Аякса", девушка также столкнулась со сталкингом (Нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека. Сталкинг является формой домогательства и запугивания). После скандала Овермарс был уволен, после чего устроился на аналогичную должность в бельгийский "Антверпен".

В ноябре прошлого года Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил Овермарса на два года (один - условно) от любой футбольной деятельности в Нидерландах. Испытательный срок - два года.

Как сообщает ESPN со ссылкой на нидерландскую газету NRC, ФИФА расширила дисквалификацию Овермарса до глобальной. Теперь Марку нельзя занимать какие-либо должности в профессиональном футболе - он будет вынужден оставить свою должность в "Антверпене".

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Марк Овермарс
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Источник:
espn
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Карикатурист (Білозерське)
10.01.2024 в 14:35
Можна і в суперлігу тепер
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Комментарии 2
avatar
Карикатурист (Білозерське)
10.01.2024 в 14:35
Можна і в суперлігу тепер
Ответить
0
0
avatar
Zidane5 (Одесса)
10.01.2024 в 14:04
Лучший друг Бергкампа
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