ФИФА распространила дисквалификацию Марка Овермарса на весь профессиональный футбол
За отправку интимных фото его на год отстранили от работы
Ajax
Отстранение Марка Овермарса от футбола распространено на весь мир.
Напомним, бывший игрок "Аякса", "Арсенала" и "Барселоны", занимая должность технического директора клуба из Амстердама, посылал неуместные сообщения женщинам-коллегам.
Он присылал свои интимные фото сотруднице "Аякса", девушка также столкнулась со сталкингом (Нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека. Сталкинг является формой домогательства и запугивания). После скандала Овермарс был уволен, после чего устроился на аналогичную должность в бельгийский "Антверпен".
В ноябре прошлого года Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил Овермарса на два года (один - условно) от любой футбольной деятельности в Нидерландах. Испытательный срок - два года.
Как сообщает ESPN со ссылкой на нидерландскую газету NRC, ФИФА расширила дисквалификацию Овермарса до глобальной. Теперь Марку нельзя занимать какие-либо должности в профессиональном футболе - он будет вынужден оставить свою должность в "Антверпене".
Популярное сейчас
- Динамо подпишет защитника Черноморца
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Официально. ЛНЗ подписал бывшего защитника Днепра-1
- Есть два кандидата. Шевченко выбирает генерального секретаря УАФ
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Комментарии 2