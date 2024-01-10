ФИФА распространила дисквалификацию Марка Овермарса на весь профессиональный футбол

Отстранение Марка Овермарса от футбола распространено на весь мир.

Напомним, бывший игрок "Аякса", "Арсенала" и "Барселоны", занимая должность технического директора клуба из Амстердама, посылал неуместные сообщения женщинам-коллегам.

Он присылал свои интимные фото сотруднице "Аякса", девушка также столкнулась со сталкингом (Нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека. Сталкинг является формой домогательства и запугивания). После скандала Овермарс был уволен, после чего устроился на аналогичную должность в бельгийский "Антверпен".

В ноябре прошлого года Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил Овермарса на два года (один - условно) от любой футбольной деятельности в Нидерландах. Испытательный срок - два года.

Как сообщает ESPN со ссылкой на нидерландскую газету NRC, ФИФА расширила дисквалификацию Овермарса до глобальной. Теперь Марку нельзя занимать какие-либо должности в профессиональном футболе - он будет вынужден оставить свою должность в "Антверпене".