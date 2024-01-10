Глава Суперлиги Рейхарт: У всех матчей турнира будет бесплатный доступ для зрителя
Суперлигу планируют запустить в сентябре 2025 года
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Бернд Рейхарт, который является генеральным директором компании A22 Sports Management, основанной для спонсирования и содействия созданию Суперлиги, рассказал, что матчи турнира планируют показывать бесплатно на собственной платформе.
"Все матчи Суперлиги будут предлагаться по всему миру на собственной платформе с бесплатным доступом. Это определенная модель идеи, а не временное решение", - приводит слова Рейхарта издание Mundo Deportivo.
Напомним, в конце декабря Бернд Рейхарт заявил, что Суперлига с легкостью наберет 64 клуба, чтобы реализовать проект. Ранее стало известно, что Суперлигу планируют запустить в сентябре 2025 года. Организаторы хотят качественно подготовиться к созданию турнира, на что уйдет еще минимум полтора года.
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