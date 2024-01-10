CIES опубликовал список клубов с самыми прибыльными академиями. Шахтер и Динамо среди них
Данные для статистики собирали в течение 10 лет
Михайло Лозовий, UA-Football
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список 100 клубов с самыми прибыльными академиями в мире. Данные доходов, благодаря игрокам, которые провели в клубе минимум три сезона, собирались в течение 10 лет.
Донецкий "Шахтер" занимает 43 место и имеет прибыли в 130 миллионов евро, а киевское "Динамо" заняло 70 позицию - 82 миллиона евро.
Топ-10 клубов с самыми прибыльными академиями в мире:
- "Бенфика" - 516 млн. евро;
- "Аякс" - 376 млн. евро;
- "Лион" - 370 млн. евро;
- "Реал Мадрид" - 364 млн. евро;
- "Челси" - 247 млн. евро;
- "Монако" - 325 млн. евро;
- "Спортинг" - 306 млн. евро;
- "Тоттенхэм" - 256 млн. евро;
- "Манчестер Сити" - 256 млн. евро;
- "Аталанта" - 250 млн. евро.
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Источник:football observatory
Опубликовал: Екатерина Власова
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