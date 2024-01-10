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CIES опубликовал список клубов с самыми прибыльными академиями. Шахтер и Динамо среди них

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Данные для статистики собирали в течение 10 лет

CIES опубликовал список клубов с самыми прибыльными академиями. Шахтер и Динамо среди них

Михайло Лозовий, UA-Football

Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список 100 клубов с самыми прибыльными академиями в мире. Данные доходов, благодаря игрокам, которые провели в клубе минимум три сезона, собирались в течение 10 лет.

Донецкий "Шахтер" занимает 43 место и имеет прибыли в 130 миллионов евро, а киевское "Динамо" заняло 70 позицию - 82 миллиона евро.

Топ-10 клубов с самыми прибыльными академиями в мире:

  • "Бенфика" - 516 млн. евро;
  • "Аякс" - 376 млн. евро;
  • "Лион" - 370 млн. евро;
  • "Реал Мадрид" - 364 млн. евро;
  • "Челси" - 247 млн. евро;
  • "Монако" - 325 млн. евро;
  • "Спортинг" - 306 млн. евро;
  • "Тоттенхэм" - 256 млн. евро;
  • "Манчестер Сити" - 256 млн. евро;
  • "Аталанта" - 250 млн. евро.
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Источник:
football observatory
Опубликовал: Екатерина Власова
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