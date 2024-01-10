CIES опубликовал список клубов с самыми прибыльными академиями. Шахтер и Динамо среди них

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список 100 клубов с самыми прибыльными академиями в мире. Данные доходов, благодаря игрокам, которые провели в клубе минимум три сезона, собирались в течение 10 лет.

Донецкий "Шахтер" занимает 43 место и имеет прибыли в 130 миллионов евро, а киевское "Динамо" заняло 70 позицию - 82 миллиона евро.

Топ-10 клубов с самыми прибыльными академиями в мире: