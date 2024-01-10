Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян от соревнований
По мнению организаторов, это может нанести ущерб соревнованиям
Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян от международных стартов до конца сезона-2023/2024. WCF заявила, что участие этих спортсменов может нанести ущерб соревнованиям.
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"Правление WCF может отстранить команду или ассоциацию-члена от участия в любом мероприятии WCF, если, по мнению Правления, их присутствие на мероприятии нанесет ущерб мероприятию, или поставит под угрозу безопасность участников, или порядок проведения соревнований" — сообщает руководство в статье на сайте Международной федерации кёрлинга.
Отметим, что организация настроена категорически и уже продлевала запрет на допуск российских и белорусских спортсменов.
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