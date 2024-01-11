Несколько футболистов сборной Гамбии потеряли сознание из-за нехватки кислорода в самолете
Предварительное обследование выявило потерю давления и кислорода в салоне
Во время полета в Кот-д'Ивуар на Кубок африканских наций - 2024 несколько футболистов сборной Гамбии потеряли сознание из-за нехватки кислорода в самолете.
Ранее главный тренер сборной Гамбии заявлял, что если бы полет длился еще 30 минут, то все люди, находящиеся на борту самолета, погибли бы.
Выяснена причина, по которой в самолете сборной Гамбии возникла потеря давления и кислорода. Дело в том, что африканской команде предоставили слишком маленький самолет, который не был рассчитан на такое количество человек
Федерация футбола Гамбии сообщила, что работает над поиском оперативного решения, чтобы команда могла как можно быстрее отправиться в Кот-д'Ивуар на континентальное первенство.
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