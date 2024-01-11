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Экс-игрок Эвертона заплатил 422 тысячи долларов, чтобы стать тренером сборной Китая

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Он признался, что организовывал договорные матчи

Экс-игрок Эвертона заплатил 422 тысячи долларов, чтобы стать тренером сборной Китая

Getty Images

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Бывший футболист "Эвертона" и экс-тренер сборной Китая Ли Те рассказал о многочисленных взятках и организации договорных матчей на родине.

В ноябре 2022-го Ли Те стал фигурантом масштабного расследования о коррупции в китайском футболе, которое было инициировано председателем КНР Си Цзиньпинем. Тогда же тренера взяли под стражу.

На допросе он признался в многочисленных взятках - в частности за возможность поработать главным тренером сборной Китая. В 2018 году Ли Те заплатил 3 миллиона юаней (примерно 422 тысячи долларов), чтобы возглавить национальную команду, сообщает SCMP.

Ли Те был уволен со своей должности осенью 2021 года, когда сборная Китая потеряла шансы на выход на ЧМ-2022.

Кроме того, тренер признался в организации нескольких договорных матчей во второй по силе китайской лиге. Он подкупал соперников, чтобы вывести свои команды в Суперлигу.

"Я очень сожалею об этом. Мне следовало идти правильным путем. Но есть определенные вещи, которые в то время были обычной практикой в футболе", - сказал Ли Те.

Фигурантами дела также стали бывший председатель местной федерации футбола Лю И, его заместитель Чэнь Юнлян и президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюююань. Всем им, как и Ли Те, грозит тюремное заключение.

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Источник:
scmp
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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